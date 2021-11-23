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Политолог Карасев допустил, что досрочные выборы в парламент могут спасти Украину

Политика
Политолог Карасев допустил, что досрочные выборы в парламент могут спасти Украину
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Киев, 23 ноября. Досрочные выборы в парламент могут спасти ситуацию на Украине на фоне разразившегося кризиса. Об этом заявил политолог Вадим Карасев.

Украинский эксперт прокомментировал обстановку в стране. По его словам, досрочные парламентские выборы, которые могут пройти уже весной 2022 года, спасут ситуацию.

Карасев уверен, что на Украине давно назрели перемены. Монобольшинство в Верховной раде дестабилизирует ситуацию, а «туборежим» генерирует «турбулентность во всем». Политолог напомнил, что в ходе недавних столкновений у Офиса президента Украины активисты потребовали отставки его главы Андрея Ермака. Однако главный запрос уже прозвучал.

«Это требование досрочных парламентских выборов», — уточнил Карасев в ходе круглого стола.

Депутаты Верховной рады ранее отправили в отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова. Такое решение приняли по итогам голосования.

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украина выборы карасев
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