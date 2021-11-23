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Киану Ривз выразил желание сыграть в новых фильмах Marvel

Общество
Киану Ривз выразил желание сыграть в новых фильмах Marvel
wikipedia.org  /  Governo do Estado de São Paulo / CC BY 2.0

Вашингтон, 23 ноября. Американский актер Киану Ривз заявил о желании сыграть в новых фильмах по комиксам студии Marvel. Об этом звезда «Матрицы» рассказала в интервью изданию Esquire.

Артист не уточнил, какого персонажа конкретно он хотел бы сыграть. Но отметил, что для него будет большая честь поучаствовать в проектах Marvel.

Ранее актер уже принимал участие в съемках фильма по комиксам. Так в 2005 году Ривз снялся в фильме «Константин: Повелитель тьмы», сыграв в нем главную роль.

«Существуют несколько действительно прекрасных режиссеров и визионеров, и их работа является тем, чего на самом деле никто никогда не делал», — заявил Ривз.

Как напоминает «Культуромания», 22 декабря состоится премьера нового фильма «Матрица: Воскрешение», в котором Ривз вновь сыграл Нео.

Ранее режиссер картины «Матрица: Воскрешение» Лана Вачовски рассказала о реакции Ривза на просмотр трейлера нового фильма с его участием. По ее словам, актер был поражен увиденным и произнес очень откровенную и трогательную речь.

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