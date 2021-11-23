Читатели «Хуаньцю шибао» сравнили Литву с назойливой мухой и предложили присоединить к РФ

Пекин, 23 ноября. Читатели китайского издания «Хуаньцю шибао» раскритиковали поведение Литвы и напомнили стране об исторических фактах.

Ранее Китай выразил протест в связи с открытием офиса Тайваня в Вильнюсе, так как КНР считает остров своей территорией. Жители страны поддержали власти Китая и придумали свой ответ на дипломатический скандал. Они предложили разделить Литву между Россией и Белоруссией. Некоторые и вовсе вспомнили, что страна раньше входила в состав СССР.

«Литва — это бывшая республика Советского Союза, и мы можем просто признать ее субъектом Российской Федерации, которая является государством-правопреемником Советского Союза», — высказался один из читателей.

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«Лучше всего поддержать Россию и Белоруссию в разделе Литвы, расширении их доступа к морю и полном решении проблем в Европе, чтобы спокойно заняться тайваньским вопросом», — написал другой комментатор.

Китайцы также сравнили Литву с маленькой назойливой мухой, которая всех раздражает.

«О чем вообще речь? Литва — это неотъемлемая часть России!» — заключил еще один юзер.

Ранее в Пекине заявили, что отозванный из Вильнюса посол КНР на место прежней работы не вернется, а отношения с Литвой снижаются до уровня поверенных в делах. Кроме того, прекращается транзит китайских грузов через территорию Литвы, а кредитные лимиты литовским предприятиям будут обнулены.