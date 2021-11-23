Женщины считают идеальным секс длительностью в 25 минут

Москва, 23 ноября. Ученые провели опрос и установили, как мужчины и женщины оценивают длительность идеального секса. Разница в ответах двух полов составила 8 секунд.

В исследовании приняли участие более четырех тысяч человек. Специалисты задали добровольцам всего два вопроса: идеальная длительность секса и реальная длительность полового акта. Большинство опрошенных заявили, что желают предаваться любви в течение 25 минут. При этом, по словам ученых, реальная продолжительность секса не превышает пяти минут, передает портал otvprim.ru.

Также эксперты подчеркнули, что активная интимная жизнь улучшает психологическое здоровье человека и понижает риск появления сердечно-сосудистых болезней.

Даже при хорошем сексе партнеры могут почувствовать грусть. Этому есть две причины, рассказала психолог, сексолог и телесно-ориентированный психотерапевт Александра Алексеевская.