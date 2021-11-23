Знаменитый писатель и сценарист Андрей Кивинов расскажет о русской литературе и кино

Андрей Кивинов (Андрей Владимирович Пименов), известный российский писатель, драматург и сценарист, расскажет о проблемах современной русской литературы и кино в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». Поводом стал двойной юбилей писателя: 30 лет творческой деятельности и 60 лет со дня рождения.

Брифинг состоится во вторник, 23 ноября, в 14:00.

Напомним, Андрей Кивинов — обладатель пяти премий ТЭФИ в номинации «Лучший российский сериал», родоначальник самого продолжительного сериала в истории отечественного телевидения «Улицы разбитых фонарей». Широкую известность получил как автор повестей, на основе которых писались сценарии первого сезона «Улиц разбитых фонарей», а позже — как сценарист «Убойной силы».

Автор сценариев для телесериалов «Убойная сила», «Опережая выстрел», «Временно недоступен», «Безопасность», «Розыгрыш», «Герой по вызову», «Куклы колдуна» (по книге Виктории Шервуд).

Автор теле- и кинопроектов, созданных по собственным книгам: блокбастеров «Каникулы строгого режима», «Курьер из рая», сериалов «Кома», «Трудно быть мачо», фильмов «Подсадной», «Гена Бетон» (по роману «Псевдоним для героя»), «Любовь под прикрытием» (по книге «Одноклассница.ru»), «Пурга» и многих других.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание. Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото- и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +79006216038

Для звонков: +79992148054, +79006216038