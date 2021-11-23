Автоматы Калашникова обойдутся Индии по новому контракту в 590 млн долларов

Москва, 23 ноября. Вооруженные силы Индии получат по новому соглашению с концерном «Калашников» около 680 тысяч автоматов, сообщает РБК.

Индия приобретает у Российской Федерации автоматы АК-203. Согласно данным издания, лицензионное производство оружия будет стоить стране порядка 590 млн долларов. Соответствующее соглашение заключается между российско-индийской корпорацией Indo-Russian Rifles Private Limited и минобороны страны.

Государственная индийская компания Ordnance Factory Board владеет 50,5% акций данного предприятия, доля в 42% принадлежит «Калашникову», а 7,5% находятся во владении организации «Рособоронэкспорт» (входит в состав Ростеха).

Предполагается, что производство автоматов стартует в I квартале следующего года, что указывается в сообщении пресс-службы российского оружейного концерна.

«Стороны в завершающей стадии согласования проекта. Подписание контракта может состояться до конца года», — уточняют в компании.

Совместное предприятие Индии и России подписало меморандум о создании автоматов Калашникова в феврале 2019 года. В августе текущего года государства согласовали экспорт оружия в Нью-Дели. Издание EurAsian Times уже писало, что автомат АК-203 получит статус основного штурмового оружия в Индии.