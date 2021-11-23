Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 ноября 10:28
10:26
Экономика
Суперкар Daytona SP3 появился в линейке Ferrari
10:23
Происшествия
Родителей убитой в Тюмени девочки лишили прав на других детей
10:22
Общество
Режиссер перезапуска «Обители зла» рассказал о влиянии Стивена Кинга на образ Раккун-Сити
10:21
Политика
Депутат Бойко упрекнул власти Украины в желании запугать население «вторжением» России
10:21
Армия
Кедми: американские Javelin не помогут Киеву решить конфликт в Донбассе силовым путем
10:18
Политика
Политолог Журко: «Трудности с запуском «Северного потока — 2» играют на руку России»
10:17
Общество
Российская туристка Анастасия перечислила особенности отдыха в Египте
10:16
Происшествия
Следователи проводят обыски в администрации Миасса
10:15
Происшествия
ДТП в Мытищах стало причиной смерти водителя
10:13
Происшествия
Учеников и работников школы в Уфе эвакуировали из-за возгорания в спортивном зале
Все новости

Минобороны Норвегии напомнило о российском расследовании причин гибели подлодки «Курск»

Армия
Минобороны Норвегии напомнило о российском расследовании причин гибели подлодки «Курск»
ИА «Политика Сегодня»  /  Ягудаев Владимир

Осло, 23 ноября. Причины гибели подводной лодки «Курск» были установлены российской комиссией, заявили в пресс-службе минобороны Норвегии.

Таким образом норвежское оборонное ведомство прокомментировало версию адмирала Вячеслава Попова о гибели российской подлодки «Курск» из-за столкновения с субмариной НАТО. По его словам, ее название известно «с вероятностью 90%».

«Гибель 118 человек, как установила российская комиссия, расследовавшая ЧП, произошла из-за взрыва торпеды», — говорится в сообщении норвежского минобороны.

В военном ведомстве добавили, что трагическое происшествие с подлодкой «Курск» потрясло Норвегию, которая также является морской державой. Там напомнили, что в дни ЧП страна предлагала РФ помощь в проведении спасательной операции.

Ранее капитан 1-го ранга в отставке Игорь Курдин назвал «непонятной ерундой» озвученную отставным адмиралом версию о причинах гибели подлодки «Курск». При этом в Кремле не стали комментировать заявление Попова, так как следствие давно озвучило все выводы, передает телеканал «360».

Вернуться назад
Все новости / Армия / Минобороны Норвегии напомнило о российском расследовании причин гибели подлодки «Курск»
минобороны норвегия курск трагедия
Комментировать