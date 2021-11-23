Минобороны Норвегии напомнило о российском расследовании причин гибели подлодки «Курск»

Осло, 23 ноября. Причины гибели подводной лодки «Курск» были установлены российской комиссией, заявили в пресс-службе минобороны Норвегии.

Таким образом норвежское оборонное ведомство прокомментировало версию адмирала Вячеслава Попова о гибели российской подлодки «Курск» из-за столкновения с субмариной НАТО. По его словам, ее название известно «с вероятностью 90%».

«Гибель 118 человек, как установила российская комиссия, расследовавшая ЧП, произошла из-за взрыва торпеды», — говорится в сообщении норвежского минобороны.

В военном ведомстве добавили, что трагическое происшествие с подлодкой «Курск» потрясло Норвегию, которая также является морской державой. Там напомнили, что в дни ЧП страна предлагала РФ помощь в проведении спасательной операции.

Ранее капитан 1-го ранга в отставке Игорь Курдин назвал «непонятной ерундой» озвученную отставным адмиралом версию о причинах гибели подлодки «Курск». При этом в Кремле не стали комментировать заявление Попова, так как следствие давно озвучило все выводы, передает телеканал «360».