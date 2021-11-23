Депутаты ГД изучат во втором чтении проект федерального бюджета на 2022-2024 годы

Москва, 23 ноября. Государственная дума на заседании рассмотрит проект федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

Кабмин представил поправки ко второму чтению федерального бюджета, которые предполагают перераспределение в 2022 году 641,4 млрд рублей, в 2023 году — 665,2 млрд рублей, в 2024 году — 815,4 млрд рублей. Как ранее указала замминистра финансов Ирина Окладникова, с учетом открытой и закрытой частей проекта бюджета правительство подготовило 581 поправку.

Проект закона о федеральном бюджете (N1258295-7) был внесен в парламент 30 сентября и принят в первом чтении 28 октября. Позже, 19 ноября комитет одобрил три поправки президента РФ к проекту федбюджета на 2022-2024 годы, обеспечивающие финансами предложения российского лидера о повышении прожиточного минимума и МРОТ.

«Справедливая Россия» в поправках к бюджету предложила ввести в стране базовый доход. Об этом сообщил лидер «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.