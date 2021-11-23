Павлюченко назвал «Зенит» фаворитом в ответном матче ЛЧ против «Мальме»

Ногинск, 23 ноября. Экс-футболист московского «Спартака» Роман Павлюченко поделился ожиданиями от матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между шведским «Мальме» и петербургским «Зенитом».

По словам нападающего ногинского клуба «Знамя», у сине-бело-голубых подобрался хороший состав. Форвард выразил уверенность в том, что подопечные Сергея Семака наберут три очка в предстоящем матче.

««Зенит» выглядит фаворитом в этой паре. Коллектив долго готовился к Лиге чемпионов и собрал классный состав, так что петербуржцы могут на классе заработать три очка», — передает слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».

Матч «Мальме» — «Зенит» состоится в Швеции 23 ноября, старт — в 23:00 по московскому времени.

Напомним, в матче первого круга «Зенит» разгромил «Мальме» со счетом 4:0. Авторами голов стали Клаудиньо, Далер Кузяев, Алексей Сутормин и Вендел.