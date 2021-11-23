Предприниматель Демин спрогнозировал новую волну роста цен на жилье в России

Москва, 23 ноября. Цены на жилую недвижимость до конца первого квартала 2022 года серьезно не изменятся, однако во втором полугодии стоит ожидать очередного скачка стоимости, рассказал ИА REGNUM зампред «Партии роста», предприниматель Сергей Демин.

Он посоветовал тем, кто рассматривает покупку жилья в качестве инвестиции, поторопиться. По мнению бизнесмена, в начале года застройщики выведут на рынок специальные предложения или выставят отдельные лоты по более привлекательным ценам.

«Ко второму полугодию вероятно дальнейшее повышение цен. Причем общий бюджет приобретения вырастет еще и за счет прекращения действия льготной программы и роста ипотечных ставок на регулярные займы», — добавил Демин.

Аналитики Объединенного кредитного бюро ранее сообщили, что средняя сумма ипотечного кредита в РФ выросла за год на 18%. По их подсчетам, на начало ноября она составляет 3,035 млн рублей.