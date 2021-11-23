Стоматология в России: где отстаем, в чем опережаем, когда включат в ОМС

Как развивается в России рынок стоматологических услуг, насколько представленные в России технологии соответствуют лучшим мировым практикам, почему не все стоматологические услуги включены в ОМС, как изменились привычные ранее стоматологические услуги в эпоху цифровизации и COVID-19.
На эти и другие вопросы в студии медиацентра «Патриот» в рамках авторской программы «В десятку с Дмитрием Пановым» ответят:
- Евгений Викторович Иванькин, заместитель председателя Комитета по медицине и фармацевтике Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России»;
- Наталия Юрьевна Апачиди, врач-стоматолог, главный врач МЦ «Демос».
Эфир состоится во вторник, 23 ноября, в 12:30.
Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.
Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание. Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.
Прямой эфир пройдет здесь.
Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.
Контакты пресс-центра «Патриот»:
197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.
Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru
Для связи в WhatsApp и Telegram: +79006216038
Для звонков: +79992148054, +79006216038