Стоматология в России: где отстаем, в чем опережаем, когда включат в ОМС

Как развивается в России рынок стоматологических услуг, насколько представленные в России технологии соответствуют лучшим мировым практикам, почему не все стоматологические услуги включены в ОМС, как изменились привычные ранее стоматологические услуги в эпоху цифровизации и COVID-19.

На эти и другие вопросы в студии медиацентра «Патриот» в рамках авторской программы «В десятку с Дмитрием Пановым» ответят:

Евгений Викторович Иванькин , заместитель председателя Комитета по медицине и фармацевтике Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России»;

, заместитель председателя Комитета по медицине и фармацевтике Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России»; Наталия Юрьевна Апачиди, врач-стоматолог, главный врач МЦ «Демос».

Эфир состоится во вторник, 23 ноября, в 12:30.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание. Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

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