Аналитик Золотарев усомнился в существовании стратегии Украины по «возвращению» Донбасса

Киев, 23 ноября. Украина не имеет никакой стратегии по «возвращению» Донбасса, считает глава украинского аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

Ранее экс-глава МИД Украины Павел Климкин высказался, что Киев находится в шаге от того, чтобы начать терять Донбасс, поэтому нужна новая стратегия. Как считает Золотарев, Климкин находится в оппозиции, этим диктуется тон его заявлений.

«У Украины сейчас нет никакой стратегии по отношению к Донбассу. Потому что сейчас вся стратегия – это слова "мы не можем отказаться от Минских соглашений, но и не можем их выполнить"», — цитирует аналитика РИА Новости.

Сейчас можно смело говорить об умирании Минских соглашений, так как в результате от «нормандской четверки» может остаться лишь тройка, а ситуация так и останется замороженной, заключил Золотарев.

Ранее публицистка Татьяна Монтян заявила, что Запад будет выкачивать ресурсы из Украины, пока это возможно, а затем выбросит ее. Эксперт отметила, что Майдан случился из-за предательства украинского экс-президента Виктора Януковича. Олигархи считали, что смогут взять государство под свой контроль.