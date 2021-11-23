Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 ноября 10:28
10:26
Экономика
Суперкар Daytona SP3 появился в линейке Ferrari
10:23
Происшествия
Родителей убитой в Тюмени девочки лишили прав на других детей
10:22
Общество
Режиссер перезапуска «Обители зла» рассказал о влиянии Стивена Кинга на образ Раккун-Сити
10:21
Политика
Депутат Бойко упрекнул власти Украины в желании запугать население «вторжением» России
10:21
Армия
Кедми: американские Javelin не помогут Киеву решить конфликт в Донбассе силовым путем
10:18
Политика
Политолог Журко: «Трудности с запуском «Северного потока — 2» играют на руку России»
10:17
Общество
Российская туристка Анастасия перечислила особенности отдыха в Египте
10:16
Происшествия
Следователи проводят обыски в администрации Миасса
10:15
Происшествия
ДТП в Мытищах стало причиной смерти водителя
10:13
Происшествия
Учеников и работников школы в Уфе эвакуировали из-за возгорания в спортивном зале
Все новости

Аналитик Золотарев усомнился в существовании стратегии Украины по «возвращению» Донбасса

1
Политика
Аналитик Золотарев усомнился в существовании стратегии Украины по «возвращению» Донбасса
ФБА «Экономика сегодня»  /  Антон Геращенко

Киев, 23 ноября. Украина не имеет никакой стратегии по «возвращению» Донбасса, считает глава украинского аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

Ранее экс-глава МИД Украины Павел Климкин высказался, что Киев находится в шаге от того, чтобы начать терять Донбасс, поэтому нужна новая стратегия. Как считает Золотарев, Климкин находится в оппозиции, этим диктуется тон его заявлений.

«У Украины сейчас нет никакой стратегии по отношению к Донбассу. Потому что сейчас вся стратегия – это слова "мы не можем отказаться от Минских соглашений, но и не можем их выполнить"», — цитирует аналитика РИА Новости.

Сейчас можно смело говорить об умирании Минских соглашений, так как в результате от «нормандской четверки» может остаться лишь тройка, а ситуация так и останется замороженной, заключил Золотарев.

Ранее публицистка Татьяна Монтян заявила, что Запад будет выкачивать ресурсы из Украины, пока это возможно, а затем выбросит ее. Эксперт отметила, что Майдан случился из-за предательства украинского экс-президента Виктора Януковича. Олигархи считали, что смогут взять государство под свой контроль.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Аналитик Золотарев усомнился в существовании стратегии Украины по «возвращению» Донбасса
украина донбасс золотарев
1 комментарий