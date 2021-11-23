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Торги Мосбиржи открылись ростом курсов доллара и евро

  /   Обновлено: 23 ноября 2021 09:09
Экономика
Торги Мосбиржи открылись ростом курсов доллара и евро
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 23 ноября. Рубль ослабил свои позиции к основным иностранным валютам на старте торгов Московской биржи. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс нацвалюты США по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов поднялся на 6,75 копейки и составил 74,887 рубля. Стоимость евро возросла на 31,75 копейки, до 84,167 рубля.

Официальный курс доллара накануне увеличился на 69 копеек, до отметки 73,45 рубля. Курс европейской валюты Банк России установил на уровне 82,77 рубля, что на 19 копеек выше предыдущего показателя, следует из данных на сайте финансового регулятора.

Американская валюта укрепляется из-за своего выгодного расположения на мировых рынках. Такую точку зрения выразила старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

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