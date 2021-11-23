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Минобороны РФ возобновит испытания ракеты «Циркон» с подлодки «Пермь» в 2024 году

Армия
Минобороны РФ возобновит испытания ракеты «Циркон» с подлодки «Пермь» в 2024 году
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Москва, 23 ноября. Минобороны РФ в 2024 году возобновит летно-конструкторские испытания (ЛКИ) гиперзвуковой ракеты «Циркон» на атомной подводной лодке (АПЛ) «Пермь».

Источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил ТАСС, что в испытаниях будет задействована подлодка проекта «Ясень-М», которая от предшественниц будет отличаться несколько измененной конструкцией.

«Если подлодка не будет готова к пускам "Циркона" в 2024 году, то они возобновятся в первой половине 2025 года», — говорится в сообщении.

Отметим, что АПЛ «Пермь» измененной конструкции станет пятой по счету в семействе подлодок данной серии. По предварительным данным, ее передадут ВМФ РФ в 2025 году.

Ранее телеканал «360» опубликовал видео запуска ракеты «Циркон» с фрегата «Адмирал Горшков» в Белом море. По мнению экспертов, испытания этой гиперзвуковой ракеты имеют огромное значение для России.

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пермь испытания циркон
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