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Минздрав России разработал новые правила выдачи медсправок для водителей

Общество
Минздрав России разработал новые правила выдачи медсправок для водителей
pixabay.com  /  Michal Jarmoluk

Москва, 23 ноября. Министерство здравоохранения России подготовило новые правила проверки водителей на наркотики. Согласно изменениям, такие исследования будут проводиться для граждан, входящих в группу риска.

Представители ведомства отметили, что в группу риска входят водители и кандидаты в водители с признаками наркологических расстройств. Как сообщает издание «Коммерсантъ», исследования будут назначаться в том случае, если наркологи заметят следы уколов, повышенную потливость, тремор рук или эмоциональную неустойчивость. Кроме того такое исследование должны будут пройти автовладельцы, которым возвращают водительское удостоверение после истечения срока лишения прав.

Как сообщалось ранее, совет Государственной думы России обсудит идею введения уголовного наказания для лиц, неоднократно нарушивших правила дорожного движения. Также будет рассмотрена возможность конфискации транспортных средств, на которых совершаются преступления. Кроме того, Правительство РФ внесет изменения в законодательство, предусматривающие передачу полномочий по рассмотрению дел об административных правонарушениях на дорогах регионам, передает издание «Ридус».

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