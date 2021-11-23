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Экс-депутат Рады Волга описал печальный для Украины сценарий на ближайшие годы

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Политика
Экс-депутат Рады Волга описал печальный для Украины сценарий на ближайшие годы
Федеральное агентство новостей

Москва, 23 ноября. В скором будущем мир потрясет большой взрыв, который пройдет по территории Украины. Об этом рассказал бывший депутат Верховной рады Василий Волга.

Политик в интервью для издания «Украина.ру» отметил, что во всем мире нарастает турбулентность. Он опасается делать какие-либо предположения относительно будущего украинского государства, но подозревает, что текущая ситуация приведет к печальным последствиям.

«Я вижу, что противоречия, которые сегодня раздирают Украину, и не только Украину, но и на всем евразийском континенте... Они говорят о том, что мы усиленно, семимильными шагами приближаемся к очень большому взрыву, очень большому конфликту, который, увы, пройдет по территории Украины так, как это, впрочем, бывало в предыдущие века», — рассказал Волга.

Экс-депутат Рады Волга описал печальный для Украины сценарий на ближайшие годы
Pr Scr youtube.com / Первый канал

Ранее депутат Госдумы Олег Морозов в интервью для Федерального агентства новостей заявил, что план украинских властей запугать ополченцев ЛДНР и Россию американскими противотанковыми ракетными комплексами Javelin обречен на провал. Он напомнил, что официальный Киев уже пытался совершить подобное, когда воспользовался ударным беспилотником Bayraktar.

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Василий Волга украина война
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