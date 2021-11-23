Пользователи Facebook высмеяли речь Кулебы об отсрочке запуска «СП-2»

Москва, 23 ноября. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что отложение запуска «Северного потока — 2» является заслугой официального Киева. Однако в соцсетях с ним не согласны.

Украинский политик считает, что «СП-2» уже давно должен работать. Однако этого не произошло из-за совместных усилий Киева и партнеров. Пользователи Facebook раскритиковали главу внешнеполитического ведомства.

«А что это дало Украине, кроме подорожания газа?» — не понимает Ярослав Г.

Татьяна П. иронично отметила, что результат подобных усилий плачевен. Украина лишилась газа, света, работы и пенсий. Половина населения страны работает в России или Польше.

«Договорится, что Европа нам выставит счет за такую цену газа на споте», — пишет Александр Д.

Роман Б. считает, что тут нечему радоваться. Задержка запуска «СП-2» приведет к газовому дефициту и очередному повышению цен. При этом Белоруссия покупает голубое топливо гораздо дешевле. По его мнению, русофобия дорого обходится.

«А когда россияне перестанут качать газ через Украину — тогда это чья заслуга будет?» — задалась вопросом Елена С.

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что запуску «СП-2» ничто не угрожает, ведь Германия просто не сможет выжить без газа. По словам эксперта, «Зеленые» действительно активно выступают за полный переход на возобновляемые источники энергии, но пока это просто нереально.