Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 ноября 10:27
10:26
Экономика
Суперкар Daytona SP3 появился в линейке Ferrari
10:23
Происшествия
Родителей убитой в Тюмени девочки лишили прав на других детей
10:22
Общество
Режиссер перезапуска «Обители зла» рассказал о влиянии Стивена Кинга на образ Раккун-Сити
10:21
Политика
Депутат Бойко упрекнул власти Украины в желании запугать население «вторжением» России
10:21
Армия
Кедми: американские Javelin не помогут Киеву решить конфликт в Донбассе силовым путем
10:18
Политика
Политолог Журко: «Трудности с запуском «Северного потока — 2» играют на руку России»
10:17
Общество
Российская туристка Анастасия перечислила особенности отдыха в Египте
10:16
Происшествия
Следователи проводят обыски в администрации Миасса
10:15
Происшествия
ДТП в Мытищах стало причиной смерти водителя
10:13
Происшествия
Учеников и работников школы в Уфе эвакуировали из-за возгорания в спортивном зале
Все новости

Пользователи Facebook высмеяли речь Кулебы об отсрочке запуска «СП-2»

  /   Обновлено: 23 ноября 2021 08:54
5
Политика
Пользователи Facebook высмеяли речь Кулебы об отсрочке запуска «СП-2»
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 23 ноября. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что отложение запуска «Северного потока — 2» является заслугой официального Киева. Однако в соцсетях с ним не согласны.

Украинский политик считает, что «СП-2» уже давно должен работать. Однако этого не произошло из-за совместных усилий Киева и партнеров. Пользователи Facebook раскритиковали главу внешнеполитического ведомства.

«А что это дало Украине, кроме подорожания газа?» — не понимает Ярослав Г.

Татьяна П. иронично отметила, что результат подобных усилий плачевен. Украина лишилась газа, света, работы и пенсий. Половина населения страны работает в России или Польше.

«Договорится, что Европа нам выставит счет за такую цену газа на споте», — пишет Александр Д.

Роман Б. считает, что тут нечему радоваться. Задержка запуска «СП-2» приведет к газовому дефициту и очередному повышению цен. При этом Белоруссия покупает голубое топливо гораздо дешевле. По его мнению, русофобия дорого обходится.

«А когда россияне перестанут качать газ через Украину — тогда это чья заслуга будет?» — задалась вопросом Елена С.

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что запуску «СП-2» ничто не угрожает, ведь Германия просто не сможет выжить без газа. По словам эксперта, «Зеленые» действительно активно выступают за полный переход на возобновляемые источники энергии, но пока это просто нереально.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Пользователи Facebook высмеяли речь Кулебы об отсрочке запуска «СП-2»
украина кулеба сп-2 Северный поток — 2
5 комментариев