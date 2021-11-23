Россияне назвали профессии врача и учителя самыми полезными для общества

Москва, 23 ноября. Более 80% россиян считают, что их профессия приносит пользу обществу, но наиболее полезными граждане считают врачей, учителей и спасателей, свидетельствуют результаты исследования сервиса «Работа.ру».

Специалисты проводили исследование в ноябре. Всего были опрошены 5 000 россиян старше 18 лет, проживающие во всех округах страны.

Исследование показало, что 81% россиян считает свою профессию полезной обществу. Этот аспект крайне важен для 90% респондентов. Почти половина (45%) участников опроса признались, что им приходилось менять профессию, дабы приносить больше пользы.

«Более половины респондентов (58%) отметили, что наибольшую пользу обществу приносят врачи. Еще 40% опрошенных указали тоже самое об учителях, а 28% — о спасателях. Почти четверть участников исследования (24%) выделили пользу для общества пожарных», — цитирует авторов исследования РИА Новости.

Профессию ученого считают полезной 18% респондентов, строителя — 17%, инженера — 14%, водителя — 13% опрошенных. Военных и поваров считают полезными 11% и 10% участников опроса соответственно.

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