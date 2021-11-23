Пользователи Facebook высмеяли Финляндию за идею отгородиться от России

Москва, 23 ноября. Власти Финляндии раздумывают над строительством заграждения на границе с Россией, что вызвало бурную реакцию российских соцсетей.

В Хельсинки считают, что эта мера поможет предотвратить нежелательную миграцию. Россияне прокомментировали эту новость в Facebook.

«Заборы, санкции и т. п. — это ну очень демократично! А потом нам про «железный занавес» рассказывают. Флаг им в руки», — написала Helen B.

Александр С. напомнил, что Берлинская стена упала. Однако теперь есть литовская, эстонская, латвийская, украинская и финская. Он иронично отметил, что Китай все предвидел и заранее построил большой забор.

«Кому вы нужны? Вы строите границы не между Россией и своей страной. Вы строите границы между теми странами, в политику и экономику которых вы в свое время вмешались», — считает Владимир Ф.

Один из пользователей подчеркнул, что подобные попытки уже были. В результате страны только рискуют независимостью и теряют линии заграждения. Он советует финнам не вспоминать прошлые шаги, иначе им могут припомнить их.

Ранее финские эксперты рассказали, что забор на границе с Россией нецелесообразен. Специалисты строительной сферы сочли идею смехотворной и неосуществимой ввиду отсутствия на границе необходимой инфраструктуры.