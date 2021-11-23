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Пользователи Facebook высмеяли Финляндию за идею отгородиться от России

Общество
Пользователи Facebook высмеяли Финляндию за идею отгородиться от России
pixabay.com

Москва, 23 ноября. Власти Финляндии раздумывают над строительством заграждения на границе с Россией, что вызвало бурную реакцию российских соцсетей.

В Хельсинки считают, что эта мера поможет предотвратить нежелательную миграцию. Россияне прокомментировали эту новость в Facebook.

«Заборы, санкции и т. п. — это ну очень демократично! А потом нам про «железный занавес» рассказывают. Флаг им в руки», — написала Helen B.

Александр С. напомнил, что Берлинская стена упала. Однако теперь есть литовская, эстонская, латвийская, украинская и финская. Он иронично отметил, что Китай все предвидел и заранее построил большой забор.

«Кому вы нужны? Вы строите границы не между Россией и своей страной. Вы строите границы между теми странами, в политику и экономику которых вы в свое время вмешались», — считает Владимир Ф.

Один из пользователей подчеркнул, что подобные попытки уже были. В результате страны только рискуют независимостью и теряют линии заграждения. Он советует финнам не вспоминать прошлые шаги, иначе им могут припомнить их.

Ранее финские эксперты рассказали, что забор на границе с Россией нецелесообразен. Специалисты строительной сферы сочли идею смехотворной и неосуществимой ввиду отсутствия на границе необходимой инфраструктуры.

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