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Экс-депутат Рады Волга: «Анти-Россию создают 30 лет»

  /   Обновлено: 23 ноября 2021 08:57
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Политика
Экс-депутат Рады Волга: «Анти-Россию создают 30 лет»
Федеральное агентство новостей

Москва, 23 ноября. Проект «анти-Россия» начал создаваться на Украине сразу после распада Советского Союза. Об этом рассказал бывший депутат Верховной рады Василий Волга.

Эксперт дал интервью для издания «Украина.ру», в котором объяснил, что для изменения украинской народности Запад задействовал социальных инженеров. Особенно они были активны после 2004 года. Политик сравнил этот процесс с операцией на мозге. Он не имеет нервных окончаний, а потому человек не чувствует, что врач выполняет свою работу.

«Мы, украинцы — это ярчайшее подтверждение в таком, переносном, метафорическом смысле. У нас на мозгах делается открытая операция, нам удаляют целые блоки памяти, совести, нравственных основ. Нам это удаляют, а мы этого не чувствуем, радуемся», — отметил экс-депутат.

Экс-депутат Рады Волга: «Анти-Россию создают 30 лет»
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Он добавил, что подобное происходит на протяжении 30 лет, а за этот период три поколения украинцев успели окончить школу. Однако трагедия возникла, когда Украина синхронизировалась с социальными инженерами, которые работают над умами населения.

Ранее обозреватель ФАН Альгис Микульскис рассказал о восьмой годовщине киевского Майдана и его итогах. Он считает, что судьба Украины могла быть иной, если бы через полгода после госпереворота прошли обычные президентские выборы.

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Василий Волга украина майдан
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