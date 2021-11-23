«Справедливая Россия» в поправках к бюджету предложила ввести в стране базовый доход

Москва, 23 ноября. Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме подготовили поправки ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Об этом сообщил лидер «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Во фракции исходили, что основными являются социальные расходы. По словам Миронова, дополнительные средства должны быть получены в результате перераспределения параметров проекта бюджета.

Парламентарий сообщил, что партия предлагает направить на социальные расходы средства, предусмотренные для премий чиновникам (185 миллиардов рублей). Также на них должна пойти часть резервного фонда правительства РФ (219 миллиардов рублей).

Так, в поправках предлагается выделить 68 млрд рублей на возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам, 16 млрд рублей — на индексацию пенсий военным пенсионерам, 30 млрд руб. — на помощь детям войны. Депутаты предлагают увеличить на 40 млрд рублей расходы на раздел проекта бюджета «Образование», на 80 млрд рублей — раздел «Здравоохранение», на 10 млрд рублей — «Охрана окружающей среды», на 20 млрд рублей — «Культура», на 10 млрд рублей — инновационные проекты, в том числе инфраструктурные.

СРЗП предлагает направить часть средств для проведения эксперимента по введению справедливого базового дохода в виде ежемесячных выплат в размере 10 тыс. рублей на каждого члена семьи с детьми. Депутаты предлагают выделить 20 миллиардов рублей, чтобы начать эксперимент по справедливому базовому доходу в Адыгее и Калмыкии — двух самых бедных регионах.

Госдума 28 октября приняла в первом чтении проект федерального бюджета России на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Рассмотрение проекта бюджета во втором чтении должно состояться 23 ноября.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы от ЛДПР будут голосовать за принятие проекта федерального бюджета на 2022-2024 годы. Об этом сообщил руководитель партии Владимир Жириновский.