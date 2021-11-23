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Блогер Корсаков назвал нереальными темпы строительства «Тавриды»

  /   Обновлено: 23 ноября 2021 08:43
Общество
Блогер Корсаков назвал нереальными темпы строительства «Тавриды»
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Севастополь, 23 ноября. Блогер Игорь Корсаков опубликовал видео на своем YouTube-канале, в котором восхитился быстрыми темпами строительства трассы «Таврида».

В новом выпуске представлен восьмой участок дороги А-291. Автор ролика подробно описал процесс возведения трассы. Он подчеркнул, что работами занимается очень большая бригада.

«Видим мы, что работы идут здесь довольно-таки энергично. Посмотрите, сколько людей работает. Хорошо видно все этапы», — отметил Корсаков.

Новый ролик всего за сутки собрал свыше 35 тыс. просмотров. Пользователи активно комментируют видео.

«Какая красота. Как крымчане ждали всех этих улучшений, как сейчас у них радуется душа, и у нас вместе с ними. Просто грандиозные стройки. Спасибо за замечательное видео», — написала Ада Шкленская.

Ирина Егорова передала привет из Вильнюса. Она восхитилась масштабом работ. Ее поразило число людей и техники, задействованной на восьмом участке трассы.

«Это же египетские пирамиды, только вдоль! Повезло Крыму!» — подчеркнул Пасенко Федор.

Ранее генеральный директор ГУП РК «Вода Крыма» Максим Новик в интервью для ФАН рассказал, что на полуострове к середине 2023 года должны завершить строительство водовода, который обеспечит ценным ресурсом восток региона. В настоящее время ведется реализация второго этапа прокладки тракта водоподачи от Северо-Крымского канала до Феодосии и Керчи.

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крым дороги трасса блогер таврида игорь корсаков
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