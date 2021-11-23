Общественница Монтян считает уход Зеленского вопросом времени

Москва, 23 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский определенно покинет свой пост, это лишь вопрос времени. Об этом рассказала общественный деятель Татьяна Монтян.

В интервью для издания «Украина.ру» адвокат рассказала, что главу государства поддерживают многие представители молодого поколения. Они не углубляются в политику, но им просто нравится сам политик. За счет этого его рейтинг еще как-то продолжает держаться.

«Вопрос только в том, когда все это, вся эта массированная информационная атака наконец-то достучится до отсутствующих мозгов всех этих малолеток, которые до сих пор поддерживают Зелебобика и, как минимум, считают его меньшим из зол. То есть, это чисто вопрос времени. Но падение рейтинга уже началось, и оно не остановится», — отметила Монтян.

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Она добавила, что уход Зеленского будет очень болезненным. В какой-то момент будет пройдена точка невозврата, и тогда все быстро закончится. Помочь в этом может и олигарх Ринат Ахметов.

Ранее стало известно, что на восьмую годовщину начала Евромайдана, в центре Киева собрались сторонники «революции достоинства». Дату планировали отметить торжественно и достойно, но в итоге все закончилось попыткой штурма офиса президента.