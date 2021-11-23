Каннибал из Ленобласти после убийств год прятался на чердаке

Санкт-Петербург, 23 ноября. Подозреваемый в убийстве и каннибализме 23-летний петербуржец заявил, что сожалеет о своем первом убийстве, но не раскаивается в нем, сообщает «Пятый канал».

Автомобиль с тремя подозреваемыми в убийстве попал в ДТП на трассе «Сортавала». От удара из багажника выпал труп, который везли закапывать. Оказалось, что убитый был знаком с двумя подозреваемыми. К убийству привел пьяный конфликт в гаражном кооперативе.

Убийство в гараже оказалось не единственным для 23-летнего молодого человека, который признался в каннибализме, сообщает «Пятый канал». На допросе он рассказал, что год назад в парке Сосновка убил 38-летнего биржевого брокера и вырезал ему язык. Труп мужчины подозреваемый спрятал в дренажной трубе. В суде он признался, что повторил бы преступление с удовольствием.

После убийства молодой человек жил на чердаке, не привлекая внимания целый год. Теперь следствие устанавливает его причастность к другим преступлениям.

Ранее двум участникам аварии, во время которой из багажника автомобиля выпал изуродованный труп, была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По версии следствия, 20 ноября двое нетрезвых злоумышленников повздорили с приятелем в гараже на улице Лабораторной в Санкт-Петербурге. В пылу конфликта они нанесли знакомому несколько ножевых ранений, после чего увезли тело, чтобы спрятать.