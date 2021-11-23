Медикам не удалось спасти упавшего под лед рыбака на Сахалине

Южно-Сахалинск, 23 ноября. В Нолинском районе рыбак упал под лед. Медики оказались не в состоянии спасти 66-летнего мужчину.

Инцидент произошел на реке Тымь Около «Колхозной ямы» 22 ноября. Спасатели получили информацию о происшествии в 11:56. На место трагедии выехали пожарные, медики и сотрудники ГИМС.

Стало известно, что мужчина отправился на рыбалку в компании друзей. Они ушли сверлить лунки, а мужчина пошел искать другое место, передает «Знамя труда».

Спустя некоторое время друзья попытались дозвониться до рыбака, однако он не поднял телефон. В этот момент они сразу поняли, что случилось и пошли искать мужчину, а также вызвали спасателей. В результате спасатели нашли и вытащили мужчину на берег, но он умер от переохлаждения во время пути в больницу.

Другой любитель зимней рыбалки ранее утонул в Нижегородской области. Происшествие произошло 21 ноября. Во время рыбалки 40-летний мужчина вышел на лед, под который провалился.