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Bloomberg: США не стали вводить санкции против участвовавшего в строительстве «СП-2» судна

Политика
Bloomberg: США не стали вводить санкции против участвовавшего в строительстве «СП-2» судна
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 23 ноября. Вашингтон решил не вводить санкции против немецкого судна, участвовавшего в строительстве российского газопровода «Северный поток — 2».

Под ограничения не попало судно Blue Ship. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на американского чиновника.

«Судно, известное как Blue Ship, было упомянуто (в докладе для конгресса. — Прим. ФАН) в связи с его работой над почти завершенным трубопроводом, но не подверглось санкциям, потому что оно принадлежит организации, связанной с правительством Германии», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Вашингтон собирается ввести санкционный пакет в отношении российских компаний и двух кораблей, которые связанны с отечественным трубопроводом «Северный поток — 2». Соответствующей информацией поделился американский госсекретарь Энтони Блинкен.

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