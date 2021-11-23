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Посол России в США Антонов раскритиковал Вашингтон за новые санкции против «СП-2»

Политика
Посол России в США Антонов раскритиковал Вашингтон за новые санкции против «СП-2»
washington.mid.ru  /  официальный сайт посольства РФ в США

Вашингтон, 23 ноября. Российский посол в Вашингтон Анатолий Антонов оценил анонсированные ранее новые санкции Вашингтона против российского газопровода «Северный поток — 2».

По словам Антонова, санкции неприемлемы и нарушают международное право. Об этом он написал в Facebook.

«Все потуги против российского нефтегазового экспорта в Европу рассматриваем как недобросовестную конкуренцию, подрывающую принципы свободного рынка», — отметил дипломат.

Более того Москва отвергает обвинения в свой адрес в вопросе российской энергетической политики. Антонов заявил о неуважении со стороны США к своим же союзникам, которые готовы выстраивать с Россией долгосрочные и взаимовыгодные отношения.

Ранее сообщалось, что Вашингтон собирается ввести санкции в сторону связанных с «СП-2» компаний. Берлин недавно приостановил процесс сертификации российского трубопровода «Северный поток — 2».

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