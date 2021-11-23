Публицистка Монтян: во время Майдана олигархи предали Януковича

Москва, 23 ноября. Майдан перерос в гражданскую войну из-за того, что олигархи предали экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом рассказала публицистка Татьяна Монтян.

Восемь лет назад 21 ноября в Киеве начались массовые протесты, в результате которых был свергнут глава государства, а в последствии начался вооруженный конфликт в Донбассе. Эксперт в интервью для «Украина.ру» объяснила, почему события 2013 года привели к гражданской войне.

«На самом деле до звирячого побиття "они же детей" (отсылка к выражениям участников протестов — Прим. ред.), который устроил подонок Левочкин на телеканале "Интер", распиарив весь этот жалкий клоунский цирк, казалось, что, в принципе, да, попрыгают и все этим и закончится. Но после того как стало понятно, что Левочкин и другие конченные олигархи, а также их шестерки типа Портного и тому подобных предали Януковича, снюхались с коллективным Западом и намерены развалить страну, я сразу сказала, что все, это конец, Украину можно хоронить», — отметила Монтян.

Pr Scr youtube.com / Тетяна Монтян

Она добавила, что уже тогда спрогнозировала гражданскую войну. В результате так и получилось.

Ранее Монтян заявила, что Соединенные Штаты уже предлагают вводить санкции против России за то, что она ничего не делала. Таким образом она высмеяла необоснованное предложение американского сенатора Роберта Менендеса.