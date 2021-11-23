Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 ноября 08:51
08:50
Политика
Экс-депутат Рады Волга: анти-Россию создают 30 лет
08:49
Экономика
«Справедливая Россия» в поправках к бюджету предложила ввести в стране базовый доход
08:43
Общество
Блогер Корсаков назвал нереальными темпы строительства «Тавриды»
08:42
Политика
Общественница Монтян считает уход Зеленского вопросом времени
08:42
Общество
Уральцы начали копировать QR-коды с порносайтов, чтобы пройти в зоны COVID-free
08:41
Происшествия
Каннибал из Ленобласти после убийств год прятался на чердаке
08:41
Происшествия
Медикам не удалось спасти упавшего под лед рыбака на Сахалине
08:41
Политика
Bloomberg: США не стали вводить санкции против участвовавшего в строительстве «СП-2» судна
08:40
Политика
Посол России в США Антонов раскритиковал Вашингтон за новые санкции против «СП-2»
08:40
Политика
Публицистка Монтян: во время Майдана олигархи предали Януковича
Все новости

Кошка с личным поваром и массажистом похвасталась достижениями пользователям Сети

  /   Обновлено: 23 ноября 2021 08:46
Общество
Кошка с личным поваром и массажистом похвасталась достижениями пользователям Сети
pixabay.com

Москва, 23 ноября. Шотландская вислоухая кошка похвасталась своими достижениями перед пользователями Сети. Подписчики позавидовали хвостатой и восхитились ее успехами.

Хозяин пушистой королевы опубликовал видео в TikTok, на котором показал, как его любимица проводит свое время. Оказалось, что у кошки есть свой личный повар, официант, массажист и даже аниматор. Кроме этого, в свои два года киса уже имеет собственное жилье.

В свободное время кошечка тоже нашла для себя любимое занятие — она отдыхает от своих хвостатых дел с помощью расслабленного лежания на мягком диване. Видео опубликовал «Ридус».

Кажется, в скором времени кошка начнет продавать собственные курсы по достижению успеха. Пользователи Сети оценили старания пушистой барышни и теперь мечтать стать домашним котиком.

«Мне 50, я — врач, и у меня ничего нет. Хочу быть котиком», — написала подписчица.

«Хорошо устроилась киса, я тоже так хочу», — отметил другой.

«Господи, почему я не родился милым пушистым котиком?» — посетовал третий.

Недавно в Сети появилось видео с прожорливым и интеллектуальным котом. Хозяин заснял, как его четвероногий любимец взламывает автоматическую кормушку.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Кошка с личным поваром и массажистом похвасталась достижениями пользователям Сети
достижения кошка кошачья жизнь
Комментировать