Кошка с личным поваром и массажистом похвасталась достижениями пользователям Сети

Москва, 23 ноября. Шотландская вислоухая кошка похвасталась своими достижениями перед пользователями Сети. Подписчики позавидовали хвостатой и восхитились ее успехами.

Хозяин пушистой королевы опубликовал видео в TikTok, на котором показал, как его любимица проводит свое время. Оказалось, что у кошки есть свой личный повар, официант, массажист и даже аниматор. Кроме этого, в свои два года киса уже имеет собственное жилье.

В свободное время кошечка тоже нашла для себя любимое занятие — она отдыхает от своих хвостатых дел с помощью расслабленного лежания на мягком диване. Видео опубликовал «Ридус».

Кажется, в скором времени кошка начнет продавать собственные курсы по достижению успеха. Пользователи Сети оценили старания пушистой барышни и теперь мечтать стать домашним котиком.

«Мне 50, я — врач, и у меня ничего нет. Хочу быть котиком», — написала подписчица.

«Хорошо устроилась киса, я тоже так хочу», — отметил другой.

«Господи, почему я не родился милым пушистым котиком?» — посетовал третий.

Недавно в Сети появилось видео с прожорливым и интеллектуальным котом. Хозяин заснял, как его четвероногий любимец взламывает автоматическую кормушку.