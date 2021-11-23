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Пострадавшие в ДТП в Болгарии поступили в больницу с ожогами лица

  /   Обновлено: 23 ноября 2021 08:07
Происшествия
Пострадавшие в ДТП в Болгарии поступили в больницу с ожогами лица
pixabay.com

София, 23 ноября. Медики доставили в больницу «Пирогов» семерых пострадавших, которые получили различные травмы в результате аварии с туристическим автобусом на трассе «Струма» в Болгарии.

Пострадавших доставили в больницу с ожогами лица и верхних дыхательных путей. Ожоги на руках имели только два человека, у остальных были резаные раны.

Соответствующей информацией поделился профессор Дрожжи Аргировы. У пострадавших также наблюдается тяжелая психологические травмы. По словам медика, людей доставили в больницу спустя три часа после происшествия.

Происшествие случилось на 31-м километре автодороги «Струма». В результате аварии туристический автобус из Северной Македонии загорелся. В салоне автобуса всего находилось 52 пассажира. Жертвами аварии стали 46 человек, включая 12 детей. На месте трагедии продолжается оперативно-следственная работа.

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