Пострадавшие в ДТП в Болгарии поступили в больницу с ожогами лица

София, 23 ноября. Медики доставили в больницу «Пирогов» семерых пострадавших, которые получили различные травмы в результате аварии с туристическим автобусом на трассе «Струма» в Болгарии.

Пострадавших доставили в больницу с ожогами лица и верхних дыхательных путей. Ожоги на руках имели только два человека, у остальных были резаные раны.

Соответствующей информацией поделился профессор Дрожжи Аргировы. У пострадавших также наблюдается тяжелая психологические травмы. По словам медика, людей доставили в больницу спустя три часа после происшествия.

Происшествие случилось на 31-м километре автодороги «Струма». В результате аварии туристический автобус из Северной Македонии загорелся. В салоне автобуса всего находилось 52 пассажира. Жертвами аварии стали 46 человек, включая 12 детей. На месте трагедии продолжается оперативно-следственная работа.