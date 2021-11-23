Премьер Северной Македонии Заев выразил соболезнования семьям погибших в ДТП в Болгарии

София, 23 ноября. Трагедия с туристическим автобусом произошла на 31-м километре автомагистрали «Струма» в Болгарии. Предположительно, в нем находились граждане Северное Македонии.

В аварии погибли 46 пассажиров, в их числе были 12 детей. Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев в связи с трагедией выразил свои соболезнования родным и близким погибших. Его словам передает агентство БГНЕС.

«Болгарский премьер Стефан Янев проинформировал меня о большой трагедии на автомагистрали "Струма", там автобус с македонскими номерами попал в катастрофу и произошла трагедия… Еще надо подтвердить маршрут движения автобуса, но, вероятно, внутри находились граждане Северной Македонии. В ужасе от трагедии, выражаю соболезнования семьям погибших», — сообщил Заев.

Выжить в происшествии удалось семерым туристам. Две женщины и пятеро мужчин доставлены в больницу Софии. Медицинские работники оказывают им всю необходимую помощь. На месте тем временем продолжаются оперативно-следственные действия.