Число жертв ДТП с туристическим автобусом в Болгарии увеличилось до 46

София, 23 ноября. Общее число погибших в дорожной аварии с автобусом в Болгарии возросло до 46 человек.

Все погибшие являются гражданами Северной Македонии. Ранее сообщалось о 45 жертвах, среди которых 12 человек — дети.

Двух женщин и пятерых мужчин доставили в софийскую больницу с места ДТП. Всего в автобусе находились 52 человека.

Ранее сообщалось, что туристический автобус из Северной Македонии попал в ДТП и загорелся. Инцидент произошел около 03:00 (04:00 по Москве) на трассе «София — Благоевград». Глава МВД страны прибыл на место инцидента. Пострадавшие доставлены в больницу.