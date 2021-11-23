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Число жертв ДТП с туристическим автобусом в Болгарии увеличилось до 46

  /   Обновлено: 23 ноября 2021 08:07
Происшествия
Число жертв ДТП с туристическим автобусом в Болгарии увеличилось до 46
pixabay.com

София, 23 ноября. Общее число погибших в дорожной аварии с автобусом в Болгарии возросло до 46 человек.

Все погибшие являются гражданами Северной Македонии. Ранее сообщалось о 45 жертвах, среди которых 12 человек — дети.

Двух женщин и пятерых мужчин доставили в софийскую больницу с места ДТП. Всего в автобусе находились 52 человека.

Ранее сообщалось, что туристический автобус из Северной Македонии попал в ДТП и загорелся. Инцидент произошел около 03:00 (04:00 по Москве) на трассе «София — Благоевград». Глава МВД страны прибыл на место инцидента. Пострадавшие доставлены в больницу.

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дтп болгария северная македония
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