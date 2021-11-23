Адвокат Монтян: Запад высушит Украину и выбросит ее

Москва, 23 ноября. Запад будет выкачивать ресурсы из Украины, пока это возможно, а затем выбросит ее. Об этом рассказала публицистка Татьяна Монтян.

В интервью для «Украина.ру» эксперт отметила, что Майдан случился из-за предательства украинского экс-президента Виктора Януковича. Олигархи считали, что смогут взять государство под свой контроль.

«Решили, что вот, «попробуем ка мы вместе с Западом снести Януковича, а потом будем мы тут рулить». Вот такая оголтелая тупость всех этих Левочкиных, Коломойских и прочего нашего олигархического отребья.... Ахметова и всех остальных, просто реально поражает. До тех пор, пока из Украины есть что выкачивать, Запад будет из нее качать, качать и качать», — подчеркнула Монтян.

youtube.com / Тетяна Монтян

«Только тогда они Украину полностью уничтоженную, высушенную, изможденную выкинут, как они это сделали с Афганистаном. Только тогда наши олигархи могут попробовать себе вернуть контроль над ней», — резюмировала эксперт.

Она добавила, что так будет продолжаться до тех пор, пока США не придется вкладывать средства в Украину. Тогда уже нельзя будет во всем обвинить Россию, как это делается сейчас.

Ранее политолог Иван Мезюхо высказался об итогах Евромайдана на Украине. По его мнению, украинское государство стало одним из тех, на территории которого были опробованы новые технологии по расшатыванию государственности.