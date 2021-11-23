Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 ноября 08:51
08:49
Экономика
«Справедливая Россия» в поправках к бюджету предложила ввести в стране базовый доход
08:43
Общество
Блогер Корсаков назвал нереальными темпы строительства «Тавриды»
08:42
Политика
Общественница Монтян считает уход Зеленского вопросом времени
08:42
Общество
Уральцы начали копировать QR-коды с порносайтов, чтобы пройти в зоны COVID-free
08:41
Происшествия
Каннибал из Ленобласти после убийств год прятался на чердаке
08:41
Происшествия
Медикам не удалось спасти упавшего под лед рыбака на Сахалине
08:41
Политика
Bloomberg: США не стали вводить санкции против участвовавшего в строительстве «СП-2» судна
08:40
Политика
Посол России в США Антонов раскритиковал Вашингтон за новые санкции против «СП-2»
08:40
Политика
Публицистка Монтян: во время Майдана олигархи предали Януковича
08:38
Общество
Кошка с личным поваром и массажистом похвасталась достижениями пользователям Сети
Все новости

Адвокат Монтян: Запад высушит Украину и выбросит ее

Политика
Адвокат Монтян: Запад высушит Украину и выбросит ее
Новостное агентство «Харьков».

Москва, 23 ноября. Запад будет выкачивать ресурсы из Украины, пока это возможно, а затем выбросит ее. Об этом рассказала публицистка Татьяна Монтян.

В интервью для «Украина.ру» эксперт отметила, что Майдан случился из-за предательства украинского экс-президента Виктора Януковича. Олигархи считали, что смогут взять государство под свой контроль.

«Решили, что вот, «попробуем ка мы вместе с Западом снести Януковича, а потом будем мы тут рулить». Вот такая оголтелая тупость всех этих Левочкиных, Коломойских и прочего нашего олигархического отребья.... Ахметова и всех остальных, просто реально поражает. До тех пор, пока из Украины есть что выкачивать, Запад будет из нее качать, качать и качать», — подчеркнула Монтян.

Адвокат Монтян: Запад высушит Украину и выбросит ее
youtube.com / Тетяна Монтян
Она добавила, что так будет продолжаться до тех пор, пока США не придется вкладывать средства в Украину. Тогда уже нельзя будет во всем обвинить Россию, как это делается сейчас.

«Только тогда они Украину полностью уничтоженную, высушенную, изможденную выкинут, как они это сделали с Афганистаном. Только тогда наши олигархи могут попробовать себе вернуть контроль над ней», — резюмировала эксперт.

Ранее политолог Иван Мезюхо высказался об итогах Евромайдана на Украине. По его мнению, украинское государство стало одним из тех, на территории которого были опробованы новые технологии по расшатыванию государственности.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Адвокат Монтян: Запад высушит Украину и выбросит ее
украина запад майдан монтян олигархи
Комментировать