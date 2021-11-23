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Большинство россиян брали микрозаймы до зарплаты

Общество
Большинство россиян брали микрозаймы до зарплаты
Невские Новости

Москва, 23 ноября. Каждый пятый опрошенный россиянин брал микрокредиты в течение последних трех лет, чаще всего до зарплаты.

Порядка 46% россиян допустили, что воспользуются микрозаймами в ближайшие полгода. Об этом свидетельствуют данные исследования платежного сервиса Qiwi, передает РИА Новости.

«По данным опроса, каждый пятый опрошенный обращался в МФО в течение последних трех лет, и 46% ответивших не исключают, что воспользуются микрозаймами в ближайшие полгода», — сказано в исследовании.

В течение последнего года 69% респондентов брали микрозаймы до зарплаты, еще 22% обращались в микрофинансовые организации (МФО) для развития бизнеса. Также 62% заемщиков брали микрокредиты до 10 тысяч рублей. Порядка 38% брали займы на непредвиденные расходы, а также повседневные траты (32%).

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков совместно с группой депутатов и сенаторов внес на рассмотрение в нижнюю палату парламента законопроект о снижении ставки потребительского кредита от МФО. Инициатива предусматривает снижение с 1% до 0,8% максимального размера ежедневной процентной ставки по потребительским кредитам (займам).

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