Две женщины и пятеро мужчин госпитализированы с места ДТП в Болгарии

София, 23 ноября. Двух женщин и пятерых мужчин доставили в софийскую больницу с места ДТП с туристическим автобусом на автомагистрали «Струма» в Болгарии.

Пострадавших в аварии женщин и мужчин увезли в больницу скорой помощи в Софию. По словам начальника пожарной охраны Николая Николова, трагедия произошла на 31-м километре автомагистрали «Струма», когда туристический автобус из Северной Македонии загорелся после аварии.

В автобусе находилось 52 пассажира. На месте происшествия продолжаются оперативно-следственные действия, сообщает агентство БГНЕС.

Ранее сообщалось, что туристический автобус из Северной Македонии попал в ДТП и загорелся на автомагистрали «Струма». Инцидент произошел около 03:00 (04:00 по Москве) на трассе «София — Благоевград». Глава МВД прибыл на место инцидента. Пострадавшие доставлены в больницу. В ДТП погибло 45 человек, среди которых 12 детей.