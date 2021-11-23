PsychNewsDaily: вера в астрологию оказалась присуща людям с низким IQ и нарциссизмом

Стокгольм, 23 ноября. Ученые из Лундского университета в Швеции пришли к выводу, что в астрологию верят в основном нарциссы и люди с низким интеллектом.

В основном в астрологию верят женщины в возрасте от 25 до 34 лет. В исследовании приняли участие 264 добровольца. Участники решали логические задачи на время, что послужило проверкой уровня интеллекта, передает портал ScienceDirect.

Оказалось, что вера в гороскопы свойственна тем, у кого низкий уровень IQ, а также людям с большим самолюбием. Кроме того, из тех, кто любят астрологию, 78% оказались женщинами.

Ранее астрологи назвали топ-5 знаков зодиака, которые легко разрывают многолетнюю дружбу. Не все люди тяжело переживают конец старой дружбы, некоторым знакам зодиака удается хладнокровно закончить многолетнее общение со старыми друзьями и вычеркнуть близких из своей жизни.