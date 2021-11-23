Россия попросила суд в США не возобновлять процесс по иску экс-акционеров ЮКОСа

Вашингтон, 23 ноября. Россия просит суд в округе Колумбия, США не возобновлять процесс по иску бывших акционеров ЮКОСа до окончания процедур в Нидерландах, следует из судебных документов.

Возобновить процесс в округе Колумбия требуют компании Yukos Universal, Veteran Petroleum и Hulley Enterprises. Истцы хотят добиться взыскания многомиллиардной суммы с России.

«Как ранее подчеркивал этот суд, дальнейшее судебное разбирательство в Соединенных Штатах "может оказаться бесплодным занятием", поскольку у истцов не останется "оснований для иска", если Российская Федерация одержит победу в Амстердаме или любых дальнейших апелляциях в Верховном суде Нидерландов», — говорится в российском ответе на ходатайство.

В документе говорится, что Верховный суд Нидерландов еще не принял окончательного решения. Российская сторона считает истолкование процесса в Амстердаме истцами «ошибочным».

Ранее Верховный суд Нидерландов отменил решение о выплате Россией более чем 50 млрд долларов бывшим акционерам ЮКОСа. Инстанция вернула дело о выплате в апелляционный суд Амстердама.

В феврале прошлого года апелляционный суд Гааги все же обязал РФ удовлетворить иск. Минюст России ответил на это тем, что государство продолжит отстаивать свои законные интересы, обратившись в суд Нидерландов.