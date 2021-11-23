Работы на месте ДТП с туристическим автобусом в Болгарии продолжаются

София, 23 ноября. Экстренные службы Болгарии продолжают работы на месте дорожной аварии с туристическим автобусом, в ходе которой погибли 45 человек.

Туристический автобус из Северной Македонии попал в ДТП и загорелся на автомагистрали «Струма». Инцидент произошел около 03:00 (04:00 по Москве) на трассе «София — Благоевград». Сейчас работы на месте происшествия продолжаются.

Глава МВД прибыл на место инцидента. Пострадавшие доставлены в больницу.

Агентство БГНЕС с места событий сообщает, что на месте происшествия погибли 45 человек, в том числе 12 из которых — дети. Всего в автобусе были 52 человека.