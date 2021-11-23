Студентка новосибирского колледжа задержана с оптовой партией наркотиков

Новосибирск, 23 ноября. Студентка новосибирского колледжа задержана с крупной партией наркотических веществ возле железнодорожной станции Нижняя Ельцовка.
Восемнадцатилетняя девочка на глазах транспортных полицейских вскрыла «клад» с запрещенным веществом, местоположение тайника ей прислали неизвестные в мессенджере.
«По заключению криминалистов, изъятое вещество является N-метилэфедроном. Наркотическое средство было расфасовано в 60 пакетиков и приготовлено для реализации в различных районах города Новосибирска. Общая масса изъятого транспортными полицейскими запрещенного вещества превысила 45 граммов», — сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.
Ранее главные наркологи и независимые IT-специалисты заявили о новой пандемии синтетических наркотиков в Новосибирской области. Синтетическая соль психоактивного действия составляет сегодня половину всего объема веществ, изымаемых из оборота новосибирскими полицейскими. Медики констатируют рост числа потребителей среди детей и небывалую смертность от передозировок.