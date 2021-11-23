Студентка новосибирского колледжа задержана с оптовой партией наркотиков

Новосибирск, 23 ноября. Студентка новосибирского колледжа задержана с крупной партией наркотических веществ возле железнодорожной станции Нижняя Ельцовка.

Восемнадцатилетняя девочка на глазах транспортных полицейских вскрыла «клад» с запрещенным веществом, местоположение тайника ей прислали неизвестные в мессенджере.

«По заключению криминалистов, изъятое вещество является N-метилэфедроном. Наркотическое средство было расфасовано в 60 пакетиков и приготовлено для реализации в различных районах города Новосибирска. Общая масса изъятого транспортными полицейскими запрещенного вещества превысила 45 граммов», — сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу

На допросе девушка призналась, что подняла сверток с наркотиками для дальнейшего распространения. В отношении нее возбуждено уголовное дело по факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Ранее главные наркологи и независимые IT-специалисты заявили о новой пандемии синтетических наркотиков в Новосибирской области. Синтетическая соль психоактивного действия составляет сегодня половину всего объема веществ, изымаемых из оборота новосибирскими полицейскими. Медики констатируют рост числа потребителей среди детей и небывалую смертность от передозировок.