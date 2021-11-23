Звезда «Клиники» был замечен с Флоренс Пью во время шопинга

Нью-Йорк, 23 ноября. Голливудские актеры Зак Брафф и Флоренс Пью были замечены во время прогулки по Нью-Йорку. Артисты совершали покупки в магазинах.

Знаменитости решили пройтись по району Сохо. На своем пути они посетили ряд магазинов, включая ювелирную лавку. Об этом сообщает Page Six.

«Пью, которая недавно покрасила свои светлые локоны в темно-коричневый цвет, надела бежевый комбинезон, черно-белое клетчатое пальто и коричнево-серый толстый шарф», — говорится в материале.

Брафф предпочел надеть оранжевую толстовку с серыми джинсами и шапкой. Свой образ он дополнил кедами фирмы Converse. В конце прогулки пара посетила ювелирный магазин Хелен Фикалоры. Вероятно, они выбирали обручальные кольца.

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Голливудские звезды встречаются с 2019 года. Между ними разница в возрасте составляет 21 год. Флоренс неоднократно высказывалась в СМИ на тему своих отношений.

«Я актриса потому, что мне нравится играть, и я не возражаю, чтобы люди смотрели мои работы. Но люди не имеют права советовать мне что-то по поводу моей личной жизни», — заявляла Пью.

Ранее голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вспомнила об авиакатастрофе, в которую попала на частном самолете. Звезда кинофраншизы «Голодные игры» была убеждена, что умрет, когда у воздушного судна отказало два двигателя.