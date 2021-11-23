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Метель парализовала работу общественного транспорта в Биробиджане

Общество
Метель парализовала работу общественного транспорта в Биробиджане
pixabay.com

Биробиджан, 23 ноября. Общественный транспорт в Биробиджане не смог начать работу из-за сильных осадков. В городе закрыты школы, а работодателям посоветовали перевести сотрудников на удаленный режим.

Сильный снегопад в Биробиджане парализовал работу общественного транспорта. Об этом сообщил во вторник глава административного центра Александр Головатый в своем Instagram.

«Техника по расчистке дорог в настоящее время работает. Работает техника — порядка 10 единиц, <…> в настоящее время прорабатывается вопрос о привлечении дополнительной техники для того, чтобы расчищать дороги общего пользования, в первую очередь, чтобы ходили автобусы. <…> Большая просьба всем, по возможности, остаться дома», — сообщил он.

Ранее несколько рейсов были перенаправлены на запасные аэродромы из-за метели в Хабаровске. Запасной аэродром в Южно-Сахалинске принял рейсы из Москвы, Охи, Николаевска-на-Амуре и самого Южно-Сахалинска.

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