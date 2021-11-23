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Маньяка из парка отдыха в Новосибирске осудили на 7,5 лет колонии строгого режима

Происшествия
Маньяка из парка отдыха в Новосибирске осудили на 7,5 лет колонии строгого режима
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Новосибирск, 23 ноября. Новосибирский суд вынес приговор маньяку, душившему женщин в «Березовой роще».

Насильника-душителя приговорили к 7,5 годам заключения в колонии строгого режима.

Дело 46-летнего рецидивиста, нападавшего на одиноких женщин в городском парке отдыха рассматривал Дзержинский районный суд с мая этого года. Подсудимый признан виновным в тяжких преступлениях, совершенных летом прошлого года на территории городского парка культуры и отдыха «Березовая роща». Мужчина «охотился» на женщин по ночам, подходил сзади и начинал душить. Следствие располагало данными двух эпизодов: изнасилования и покушения на изнасилование.

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