Камала Харрис: пандемия выявила проблемы в здравоохранении США

Вашингтон, 23 ноября. Пандемия COVID-19 выявила системное неравенство в системе здравоохранения США. Об этом заявила американский вице-президент Камала Харрис.

Политик объявила, что администрация президента США Джо Байдена инвестирует 1,5 млрд долларов из пакета для борьбы с последствиями пандемии коронавируса для решения проблемы нехватки медицинских работников в регионах с высоким уровнем заболеваемости и недостаточным обслуживанием. Об этом сообщает Fox News.

«Наша нация должна инвестировать в рабочую силу здравоохранения и обеспечить доступ к справедливому медицинскому обслуживанию для всех американцев», — сказала Харрис.

Она добавила, что основная цель администрации — решить проблему острой нехватки врачей, медсестер и поставщиков услуг в области здравоохранения. Целевая группа проконсультировала Белый дом относительно ключевых изъянов в медицинской отрасли, за счет чего правительство теперь понимает свои приоритеты.

Федеральное агентство новостей /

«COVID-19 не отобразил диспропорции в области здравоохранения. Просто спросите любого медицинского работника, и он скажет вам: "Неравенство в здравоохранении существовало задолго до того, как этот вирус достиг наших границ". Неравенство в области здравоохранения вытекает из более широкого системного неравенства. То, что сделал COVID-19 — это только выявил эти проблемы», — резюмировала вице-президент.

Ранее Международный исследовательский центр International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) сообщил, что Соединенные Штаты Америки впервые попали в список стран с неполной демократией. Организация опубликовала лист, в который вошло 160 стран.