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Судебный пристав хотел сэкономить время на подписях и попал под суд на Камчатке

Происшествия
Судебный пристав хотел сэкономить время на подписях и попал под суд на Камчатке
pixabay.com

Петропавловск-Камчатский, 23 ноября. Сотрудники правоохранительных органов на Камчатке завели уголовное дело в отношении 24-летнего судебного пристава, который подозревается в подделке подписей.

Пресс-центр краевого управления СКР сообщил, что Следственный отдел Петропавловска-Камчатского возбудил уголовное дело из-за совершения служебного подлога судебным приставом. Соответствующей информацией правоохранители поделились во время беседы с информационным агентством «Кам 24».

По версии следователей, в августе 2021 года судебный пристав для экономии рабочего времени не стал выезжать к месту нахождения имущества должника. Однако он внес в акт подложные подписи от двух понятых, которые якобы присутствовали во время описи этого имущества. Он уже признал собственную вину и сотрудничает с правоохранителями.

Экс-главу ФМБА ранее приговорили к девяти годам тюрьмы. Причиной этого является получение взятки в размере 5 миллионов рублей.

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