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Сильный ветер и гололед прогнозируются в Приморье 23 ноября

Общество
Сильный ветер и гололед прогнозируются в Приморье 23 ноября
Невские Новости

Владивосток, 23 ноября. Циклон пока не отступает в Приморском крае, однако метеоусловия во вторник, 23 ноября будут мягче. Об этом сообщает Примпогода.

Синоптики прогнозируют сильный северо-западный ветер. Температура воздуха по региону будет варьироваться от минус одного до минус десяти градусов. Во Владивостоке ожидается облачная погода, без осадков. Специалисты предупредили автомобилистов о возможном гололеде на дорогах. В дальневосточной столице столбики термометров опустятся до минус шести градусов.

В Уссурийске также гололед и облачно, осадков не прогнозируется. Будет дуть сильный или умеренный западный и северо-западный ветер. Воздух охладится до минус четырех градусов. В городе Находка чуть теплее, температура воздуха составит минус два градуса. Синоптики обещают гололед, переменную облачность и сильный северо-западный ветер.

Ранее в связи с мощным снежным циклоном глава Приморского края Олег Кожемяко призвал работодателей сократить трудовой день для сотрудников.

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