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Нарисованный фломастерами рисунок Виктора Цоя продали на торгах за 2,5 млн рублей

  /   Обновлено: 23 ноября 2021 05:41
Общество
Нарисованный фломастерами рисунок Виктора Цоя продали на торгах за 2,5 млн рублей
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Москва, 23 ноября. Рисунок лидера группы «Кино» Виктора Цоя был продан на осенних торгах VLADEY за рекордные 2,5 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба аукционного дома.

Свою абстрактную работу Цой создал в 1980-е годы. Музыкант работал на бумаге цветными фломастерами. Изначально стоимость лота составляла 500 тыс. рублей, однако на торгах она выросла до 2,5 млн рублей, передают РИА Новости.

«Рисунок героя ленинградского андерграунда и лидера группы «Кино» Виктора Цоя ушел за рекордные 2 576 496 рублей», — сказано в сообщении VLADEY.

Всего на торгах аукционного дома ушло с молотка произведений современного искусства на 68,8 млн рублей. Торги вел основатель галереи OVCHARENKO и аукциона Владимир Овчаренко. Участники делали ставки в режиме онлайн, а также по телефону.

Ранее стало известно, что таинственное письмо лидеру культовой рок-группы «Кино» Виктору Цою выставлено на торги по стартовой цене 100 тыс. рублей.

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Виктор Цой торги рисунок
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