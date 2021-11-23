Нарисованный фломастерами рисунок Виктора Цоя продали на торгах за 2,5 млн рублей

Москва, 23 ноября. Рисунок лидера группы «Кино» Виктора Цоя был продан на осенних торгах VLADEY за рекордные 2,5 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба аукционного дома.

Свою абстрактную работу Цой создал в 1980-е годы. Музыкант работал на бумаге цветными фломастерами. Изначально стоимость лота составляла 500 тыс. рублей, однако на торгах она выросла до 2,5 млн рублей, передают РИА Новости.

«Рисунок героя ленинградского андерграунда и лидера группы «Кино» Виктора Цоя ушел за рекордные 2 576 496 рублей», — сказано в сообщении VLADEY.

Всего на торгах аукционного дома ушло с молотка произведений современного искусства на 68,8 млн рублей. Торги вел основатель галереи OVCHARENKO и аукциона Владимир Овчаренко. Участники делали ставки в режиме онлайн, а также по телефону.

Ранее стало известно, что таинственное письмо лидеру культовой рок-группы «Кино» Виктору Цою выставлено на торги по стартовой цене 100 тыс. рублей.