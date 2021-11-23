Росавиация объяснила ошибки пилотов недостатками оборудования кабин самолетов

Москва, 23 ноября. Ошибки пилотов, в том числе, связаны с недостатками оборудования и эргономическими особенностями кабины самолетов, говорится в «Информации по безопасности полетов №18» Росавиации.

В частности Федеральное агентство воздушного транспорта отметило одинаковую форму и близкое расположение органов управления разных систем самолета, их неудобное расположение, а также отсутствие защиты от непреднамеренного или ошибочного включения и выключения. Об этом со ссылкой подписанный главой агентства Александром Нерадько документ сообщают «Известия».

Росавиация рекомендовала главам авиакомпаний обратить внимание пилотов на «поддержание хорошего уровня взаимодействия членов экипажа» и эффективное распределение внимания в связанных с повышением уровня нагрузки при отказах систем воздушного судна ситуациях.

Ранее командир самолета Sukhoi Superjet (SSJ) во время полета по ошибке нажал кнопку аварийного выпуска шасси, вместо кнопки аварийного отключения сообщений на навигационном дисплее. Причины инцидента устанавливает Росавиация.