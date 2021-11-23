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Большинство россиян покупают еду в «Черную пятницу»

Общество
Большинство россиян покупают еду в «Черную пятницу»
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 23 ноября. Россияне чаще всего покупают еду и напитки по спецпредложениям в «Черную пятницу», однако 85% опрошенных выразили недоверие скидочным ценам. Об этом говорится в исследовании медиахолдинга Rambler&Co.

Порядка 22% процентов россиян хотят приобретать еду и напитки в «Черную пятницу», а еще 17% — лекарства и подарки. Об этом передает РИА Новости.

«Скидки на бытовую технику привлекают 16% респондентов, на одежду и обувь — 13%, на книги — 8%. Менее востребованные товары на «Черную пятницу» — это мебель и товары для дома (4%), косметика и средства по уходу (2%), украшения и аксессуары (1%)», — сказано в исследовании.

Также 85% не доверяют скидкам и предложениям, а еще 15% назвали цены обманом. Треть опрошенных будут покупать в офлайн-магазинах, еще треть будет совершать покупки онлайн, и треть выбирает гибридный формат — покупки офлайн и онлайн.

Ранее гастроэнтеролог, врач-диетолог Маргарита Арзуманян заявила, что сэкономить на продуктах без вреда для здоровья поможет выбор товаров под собственными марками торговых сетей. Такие продукты обычно бывают дешевле брендовых товаров. Однако это не значит, что они хуже.

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