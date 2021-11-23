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Украинский эксперт Степанюк: Киев неспособен выплатить свои долги

Экономика
Украинский эксперт Степанюк: Киев неспособен выплатить свои долги
Новостное агентство «Харьков».

Киев, 23 ноября. Украина не сможет рассчитаться по внешним государственным долгам. Об этом рассказал эксперт по политическим и экономическим вопросам Всеволод Степанюк на пресс-конференции в Киеве.

Киев на конец сентября имеет дефицит текущего счета в 1,4 млрд гривен. Он не имеет возможности выплачивать свои долги. При этом все меньше и меньше людей хотят покупать украинские ценные бумаги, несмотря на увеличенные проценты по облигациям, заявил Степанюк.

«Чтобы было понятно, процент — это то, что точно будут платить все украинцы. И таких процентов ни одна страна мира не дает по своим ценным бумагам, только Украина», — сказал он.

Кабмин ранее одобрил проект госбюджета на 2022 год с дефицитом в 3,5% и ростом ВВП 3,8%. Председатель Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник сообщил о наступлении серьезного экономического кризиса на Украине.

Ранее сообщалось, что Украина подписала меморандум о сотрудничестве с МВФ. Украинцев ждет повышение тарифов на 200%. Теперь Киев должен отказаться от ограничения цен на газ, тепло и горячую воду. Цены на услуги ЖКХ для украинцев будут повышаться на протяжении двух лет.

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украина долги бумаги
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