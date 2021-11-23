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Самолет Як-40 совершил аварийную посадку после отказа двигателя на Камчатке

  /   Обновлено: 23 ноября 2021 05:03
Происшествия
Самолет Як-40 совершил аварийную посадку после отказа двигателя на Камчатке
Пресс-служба АО «Вологодское авиационное предприятие»

Петропавловск-Камчатский, 23 ноября. Самолет Як-40 совершил аварийную посадку в селе Тиличики на Камчатке после отказа двигателя. В результате инцидента пассажиры не пострадали, отметили в пресс-службе краевого правительства.

На борту Як-40 находились 13 пассажиров. Воздушное судно, перевозимый им груз и пассажиры в результате аварийной посадки не пострадали, отметили в пресс-службы правительства Камчатского края.

«Самолет Як-40 "Камчатского авиационного предприятия" выполнял рейс из аэропорта Тиличики в Петропавловск-Камчатский. Из-за остановки одного из двигателей командир экипажа принял решение вернуться в село», — уточнили в пресс-службе.

Глава краевого Минтранса Владимир Каюмов сообщил, что в настоящее время камчатское межрегиональное управление воздушного транспорта Росавиации проводит проверку ситуации, ведется расследование. Всех пассажиров отправят в Петропавловск-Камчатский «сегодня другим рейсом», подчеркнул министр.

Ранее вылет самолетов по четырем направлениям из аэропорта Елизово в Петропавловске-Камчатском задержали из-за неблагоприятных погодных условий. Непогода наблюдается в пунктах назначения.

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